Sounds Like Van Spirit: Platte ab Montag erhältlich

Bad Bentheim Toningenieur Marten Berger aus Bad Bentheim (kleines Foto), tourte mit seinem Bulli etwa zwei Jahre lang durch 25 europäische Länder, um mit Straßenmusikern Lieder aufzunehmen (die GN berichteten mehrmals). Am heutigen Montag, 29. April, wird das Album auf Vinyl heraus gebracht, inklusive 250-Seiten-Buch mit Storys und Liedtexten zu allen Songs sowie Fotos und Erfahrungen von seinem Roadtrip. Es soll auch eine limitierte Ausgabe des Albums auf Kassetten für Autoliebhaber geben, teilt Marten Berger den GN mit.

Wer sich das Album sichern möchte, bestellt es ab Montag im Internet unter Indiegogo: https://igg.me/at/soundslikevanspirit. „Dort werden auch exclusive Szenen aus dem kommenden Dokumentarfilm erscheinen, welcher ebenfalls als Stream erworben werden kann“, fügt Marten Berger hinzu. Der Film, der während der Reise entstanden ist, erscheint aller Voraussicht nach im September, schätzt der 26-Jährige.

Marten Berger. Foto: privat

Schnell sein lohnt sich: Marten Berger bietet das Album mit „Early Bird Deals“ (eine Art Frühbucherrabatt) an. Der Versand ist weltweit kostenfrei.

50 Prozent des Profits jedes Albums werden an ,Musicians Without Borders‘ gespendet, so Berger. Die Dachorganisation arbeitet mit lokalen Organisationen und Musikern zusammen, um soziale Veränderungen und friedliche, lebenswerte Bedingungen für ihre eigenen Gemeinschaften zu schaffen.

Wer Marten Berger wieder persönlich sprechen möchte, hat ab Mitte Mai die Gelegenheit dazu: „Ich plane dann, wieder in der Heimat zu sein.“ fsu

Weitere Informationen online unter: www.facebook.com/soundslikevanspirit oder www.instagram.com/

soundslikevanspirit .