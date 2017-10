Skurrile Gründe: Däne mit manipulierten Pässen unterwegs

gn Bad Bentheim. Das „Souvenir“ im Fotoalbum sowie private Filmaufnahmen kommen einem 39-jährigen Dänen nun teuer zu stehen. Bei einer Grenzkontrolle am Wochenende bei Bad Bentheim hat der Zoll bei einem 39-jährigen Mann gleich zwei Reisepässe gefunden. Darunter war ein gültiger dänischer Reisepass, aus dem aber die Seite 9 und 10 entfernt wurden und ein britischer Reisepass, in dem das Foto offensichtlich ausgetauscht worden war. „Der Mann gab schließlich gegenüber den doch teilweise recht verdutzten Beamten an, dass er mit seiner Frau in Australien Urlaub gemacht hatte“, berichtet die Bundespolizei, die den Fall übernommen hatte. Sein Reisepass sei dort auf den Seiten 9 und 10 gestempelt worden. „Dieser Stempel gefiel ihm offenbar so gut, dass sie die Seite ausschnitten und laut eigenen Angaben als Souvenir ins Fotoalbum einklebten“, heißt es in der Pressemittelung. Zum britischen Reisepass mit dem ausgetauschten Passfoto gab der Däne gegenüber den Beamten an, dass er für private Filmaufnahmen einen Pass gebraucht habe. Deshalb habe er den Pass seiner Mutter genommen und die Lichtbildseite durch eine mit seinen Personalien im Internet erstellte Seite ausgetauscht. Gegen die Person wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Urkundendelikte eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben.