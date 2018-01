Empfehlung - Sieben Künstlerinnen bieten Workshops im Haus Westerhoff an

sus Bad Bentheim. Zusammen mit sechs weiteren Künstlerinnen bietet sie an den kommenden Wochenenden bis Mitte März Workshops in dem alten Ackerbürgerhaus an. „Wenn wir hier einladen ist es immer brechend voll“, begrüßte Stefi Mann-Nichiteanu die Besucher zur Vernissage, bei der die Künstler ihre Projekte vorstellten. Im Anschluss lobte Bürgermeister Volker Pannen die Atmosphäre in dem historischen Haus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sieben-kuenstlerinnen-bieten-workshops-im-haus-westerhoff-an-222022.html