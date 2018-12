Empfehlung - Shisha-Asche setzt Mülleimer in Bentheimer Wohnhaus in Brand

Bad Bentheim Ein 17-jähriger Bewohner eines Wohnhauses am Schürkamp in Bad Bentheim hatte laut Polizei am Sonntag gegen 20.45 Uhr die Asche einer Shisha in einen Mülleimer gekippt. Dieser geriet dadurch in Brand. Der Jugendliche konnte die Flammen selbstständig ablöschen. Das Obergeschoss wurde stark verrußt. Verletzt wurde niemand. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/shisha-asche-setzt-muelleimer-in-bentheimer-wohnhaus-in-brand-269463.html