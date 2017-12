Empfehlung - Shanty-Chor begeistert „auf See und im Hafen“

hd Westenberg. Unter dem Motto „Advent auf See und im Hafen“ stand am Sonntagnachmittag das Konzert des Shanty-Chores Nordhorn. Im voll besetzten und weihnachtlich geschmückten Saal des Landgasthauses Niermann in Westenberg gab der Chor unter der Mitwirkung des Posaunenchores der reformierten Kirchengemeinde Gildehaus ein gelungenes Adventskonzert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/shanty-chor-begeistert-auf-see-und-im-hafen-217895.html