SG Bad Bentheim bietet Radtouren an

Bad Bentheim Wie bereits in den Vorjahren führt die SG Bad Bentheim monatlich jeweils eine Halbtagestour und eine Tagestour durch. Im Juni gibt es eine Zweitagestour. Zunächst zu den Halbtagestouren: Der Ausgangspunkt dieser Touren wird jeweils kurzfristig bekannt gegeben, da ein Start beim Vereinsgelände wegen der dort stattfindenden Bauarbeiten nicht möglich ist.

Am 18. März führt die erste Tour nach Enschede in das Gebiet Roombeek, das nach den schweren Explosionen im Jahre 2000 vollkommen neu aufgebaut wurde. Die Tour am 15. April führt nach Emsbüren. Von Ochtrup aus geht es am 13. Mai nach Gronau, Epe und Glane/NL. Am 17. Juni findet die 200. Tour der Radwanderabteilung der SG Bad Bentheim statt, es geht „rund um Gildehaus und Bad Bentheim“. Von Ochtrup nach Burgsteinfurt, dann über den „Bahndamm“ nach Metelen führt die Strecke am 15. Juli. Eine Fahrt in die Niederlande nach Delden und Haus Twickel wird am 19. August angeboten. Die letzte Halbtagestour führt am 16. September nach Gildehaus und ist mit einem Besuch bei der Feuerwehr und bei der Bundespolizei verbunden. Die Halbtagestouren werden geführt von Wilhelm Luksherm, Telefon 05924 5460, Paul Egberink, Telefon 05924 783495 sowie den beiden Ochtrupern Herbert Ransmann, Telefon 02553 720390, und Wilfried Schwennen, Telefon 02553 98225.

Auch die Startpunkte bei den Tagestouren werden – wie in den Vorjahren – immer kurzfristig bekannt gegeben. Hier die Ziele der Tagestouren: Am 4. April geht es vom Wildpark Schloss Frankenhof über Reken, Heiden und Raesfeld zum Schloss Lembeck. Am Speichersee in Geeste beginnt die Tour am 2. Mai. Sie führt über Meppen nach Haselünne. Von Lienen aus - südlich des Teutoburger Waldes – geht es am 4. Juli über Hilter nach Bad Rothenfelde. In die Niederlande fahren die Teilnehmer der Tour am 1. August, und zwar von Garden nach Harderwijk am Veluwemeer. Eine „Tour südlich von Dortmund“ steht am 5. September auf dem Programm, Ziele sind das Stadion des BVB, der Westfalenpark und der Phönixsee. Die letzte Tour des Jahres ist am 3. Oktober und geht wieder in die Niederlande – westlich von Enschede durch die Gemeinden Goor, Diepenheim, Lochem und Markelo. Die Tagestouren werden geführt von Joachim Kubitscheck, Telefon 02553 4965 sowie von Bernd Dalenbrook, Telefon 05922 3421.

Nun noch zu der Zweitagestour am 6. und 7. Juni. Die Rattenfängerstadt Hameln an der Weser ist Ausgangspunkt dieser Tour, hier ist auch die Hotelübernachtung. Über den Weserradweg geht es am ersten Tag über Fischbeck nach Rinteln, Ziele am zweiten. Tag sind Grohnde und Bodenwerder sowie das Schloss Münchhausen, Zurück fahren die Teilnehmer dann auf einem Schiff wieder nach Hameln. Die Zweitagestour wird von Gerd Eilering, Tel. 05924 8102, organisiert.