SG Bad Bentheim beim EM-Finale der Frauen in Enschede dabei

Die SG Bad Bentheim war am Sonntag mit insgesamt 85 Mitgliedern der Mädchen- und Frauenfußballabteilung beim Finale der Frauenfußball-EM in Enschede. Insgeheim hatte die Truppe auf ein Finale Deutschland – Holland gehofft. Obwohl für Deutschland bereits nach dem Viertelfinale das Turnier beendet war, fuhren die Bentheimer in freudiger Erwartung auf ein tolles Endspiel nach Enschede. Es hat sich gelohnt. „Es war prächtige Werbung für den Frauenfußball und die Stimmung im Stadion De Grolsch Veste war bombastisch“, heißt es in einer Pressemitteilung der Fußballerinnen. Die 1. Frauenmannschaft traf zudem noch die ehemalige Bundestrainerin Sylvia Neid und machte ein Erinnerungsfoto. Da im Vorverkauf über 7000 Tickets nach Deutschland verkauft worden waren, hatte ein niederländischer Fernsehsender am Freitag einen offiziellen Vertreter der SG Bad Bentheim zu einem Interview im Sportpark De Lutte eingeladen, wo auch das holländische Nationalteam beim Training war. Hier wurde darüber gesprochen, warum so viele Tickets im Vorverkauf nach Deutschland gingen und ob die Fans jetzt überhaupt noch das Finale besuchen würden. Auch wollte das Fernsehteam wissen, ob die deutschen Fans die holländische Mannschaft unterstützen würden. Dieses Interview wurde am vergangenen Freitag in den Nachrichten gesendet. Foto: privat

Karte