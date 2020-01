Empfehlung - Seniorenbeirat Bad Bentheim: Sicherer Umgang mit Smartphones

Bad Bentheim In dem Kursus „Sicherer Umgang mit dem Smartphone“ lernen die Teilnehmer an drei Tagen in jeweils drei Unterrichtsstunden in entspannter Atmosphäre die Möglichkeiten von Geräten mit dem Betriebssystem Android kennen. „Telefonieren, Nachrichten verschicken, Kontakte speichern und Fotografieren ist nachher kein Problem“, heißt es in der Ankündigung. Fragen zu Themen wie „WLAN“, „WhatsApp“ oder den Einstellungen des Gerätes werden in einer kleinen Gruppe bearbeitet und beantwortet. Die Termine: Montag, 10. Februar, Dienstag, 11. Februar, und Mittwoch, 12. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr im „Treff 10“ an der Kirchstraße 10 in Bad Bentheim. Die Kosten betragen 45 Euro pro Person.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/seniorenbeirat-bad-bentheim-sicherer-umgang-mit-smartphones-338677.html