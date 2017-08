Empfehlung - Senioren drehen Röschen für die Schützenfest-Offiziere

sus Bad Bentheim. Am Montag bedankten sich der „Kapitän der Jungen“ Holger Walles und Thomas Wilke aus dem „Schützenoffizierskorps der Alten“ mit einem Besuch bei den Senioren für das Röschendrehen. „Jetzt kommt Arbeit“, sagt Henni Niehaus, als Renate Stühl in Streifen geschnittenes rotes und gelbes Krepppapier auf den Tisch packt. Auch der dünne Bindedraht ist schon passend zugeschnitten. Zehn Damen und ein Herr greifen zu und ruckzuck liegen die ersten fertiggedrehten Röschen auf der Tischplatte. Es sei ja auch schön dabei zu sein, findet Niehaus, „besser als sich zurückzuziehen“. Edeltraud Otten ist vor einem halben Jahr aus Berlin in die Bad Bentheimer Wohneinrichtung gezogen. So etwas wie Röschendrehen kennt sie von ihrem alten Wohnort nicht. „Ich brauche noch etwas Übung“, räumt sie lachend ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/senioren-drehen-roeschen-fuer-die-schuetzenfest-offiziere-203866.html