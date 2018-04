Empfehlung - Schwerer Unfall auf Hengeloer Straße bei Gildehaus

gn Gildehaus. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, um kurz nach 11 Uhr, an der Kreuzung Hengeloer Straße/Euregiostraße, nahe des Ortsausganges Gildehaus, gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei, ist ein Autofahrer von der Euregiostraße auf die Hengeloer Straße eingebogen. Dabei hat er einem Kleinwagen die Vorfahrt genommen. Der Kleinwagen war aus Gildehaus kommend in Richtung Bad Bentheim unterwegs, in dem Fahrzeug saß ein Ehepaar. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kleinwagen kam von der Straße ab, hat sich überschlagen und blieb im Seitenraum liegen. Der Verursacher, der aus der Euregiostraße kam, ist nach Polizeiangaben weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Anhand von Zeugenangaben konnte die Polizei den flüchtigen Fahrer jedoch ermitteln. Die Ortfeuerwehr Gildehaus war im Einsatz mit 25 Einsatzkräften sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber aus Rheine. Die Feuerwehr befreite das Ehepaar mithilfe hydraulischer Geräte, anschließend wurde das Paar mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hengeloer Straße war für die Rettungsarbeiten vollgesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schwerer-unfall-auf-hengeloer-strasse-bei-gildehaus-233924.html