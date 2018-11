Empfehlung - Schultheater in Bentheim: Erich Kästner frisch inszeniert

Bad Bentheim Hosenträger, Knickerbocker und Schirmmützen – heutzutage würde kein Jugendlicher ohne Grund mehr damit herumlaufen. Rund 40 Schülerinnen und Schüler des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim trauten sich modisch zurück in die 1930er-Jahre und in die damals wie heute zeitkritische Geschichte „Das fliegende Klassenzimmer“. Buchautor Erich Kästner (1899–1974), der aufgrund seiner gesellschaftskritischen Einstellung von den Nazis verfolgt wurde, plaudert in seinem wohl berühmtesten Kinderbuch aus dem Schulleben: Hier die Internatsschüler, eine verschworene Gemeinschaft in der es durchaus auch verletzende Sticheleien gibt, dort die Externen, ein wilder Haufen Pubertierender, in der jeder der Stärkste sein will. Die unterschiedlichen Gruppen geraten aneinander. Da werden Fahnen geraubt, Diktathefte gestohlen und sogar ein Mitschüler aus dem Internat entführt und misshandelt. Da werden aber auch Fremde zu Freunden, die Kluft zwischen Arm und Reich überbrückt und Schicksale hin zum Guten gewendet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schultheater-in-bentheim-erich-kaestner-frisch-inszeniert-266914.html