Gildehaus Es war ein Novum in der 113-jährigen Geschichte des TuS Gildehaus: Erstmals hatte der Traditionsverein Bürgermeister Dr. Volker Pannen und die vier Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien eingeladen, um vor dem Forum der Mitgliederversammlung in einer Podiumsdiskussion die politischen Vorstellungen in der Sporthallenfrage darzulegen. Der Appell des TuS-Vorsitzenden Bernd Schulte-Westenberg gipfelte in der Forderung: „Die Stadt muss sich kurzfristig der Verantwortung stellen und die Sporthallenfrage für Gildehaus positiv entscheiden“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schulte-westenberg-ist-jetzt-ehrenmitglied-des-tus-gildehaus-267046.html