So könnte die Fläche entwickelt werden: Im linken unteren Bereich an der L 39 könnte nach dem Vorschlag von Laura Iking die Schule gebaut werden - auch eine Erweiterungsmöglichkeit gibt es. Links darüber könnten die Gymnastikräume und eine Sporthalle Platz finden, rechts daneben Wohnbebauung. Rechts unten an der L 39 könnte ein Fitness- und Gesundheitsressort entstehen, oberhalb davon ein Park. Zur Orientierung: Links von der zu entwickelnden Fläche befindet sich der Badepark, oberhalb sind der Ferienpark und Gut Langen. Grafik: Stadt Bad Bentheim