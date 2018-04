Empfehlung - Schule „De Brug“ feiert niederländisches Fest in Gildehaus

Gildehaus. Der Gildehauser Mühlenberg hat sich am Freitagnachmittag in ein kleines Stück der Niederlande verwandelt. Dort spielten die Schüler der Nederlandse Taal en Cultuur School (NTC) „De Brug“ die sogenannten Königsspiele. „Dazu hat König Willem-Alexander aufgerufen. Eine Woche vor dem großen Volksfest – dem Königstag – fangen die Kinder mit den Feierlichkeiten an“, erklärt Ine Hardt, Lehrerin der „De Brug“. Bei den „Königsspielen“ gibt es an allen Schulen in den Niederlanden ein gesundes Frühstück, danach wird zusammen gesungen und getanzt – und genau das haben auch die Schüler der „De Brug“ gemeinsam mit der Grundschule gemacht. „Am Nachmittag gibt es auch noch Programm. Wir haben hier einen Flohmarkt und die Kinder können alte holländische Spiele spielen“, berichtet Hardt. Außerdem konnten die Kinder auf einer großen Hüpfburg spielen und für ihre Schule beim Sponsorenlauf antreten. Die Schule „De Brug“ finanziert sich unter anderem durch niederländische Fördergelder. „Wir wollen unser digitales Angebot weiter ausbauen und beispielsweise eine Kamera kaufen“, berichtet Hardt. Daher flitzten viele Kinder am Freitagnachmittag mit einem Laufzettel über den Mühlenberg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schule-de-brug-feiert-niederlaendisches-fest-in-gildehaus-233442.html