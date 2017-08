Empfehlung - Schützenoffiziere ziehen ab Freitag durch die Stadt

gnBad Bentheim. Der Termin für das Bentheimer Stadtschützenfest rückt immer näher. Am Freitag, 4. August, erfolgt die Übergabe der Insignien um 19 Uhr im Rathaus. Anschließend treten die Mitglieder des Schützenoffizierkorps in der Stadtmitte an. Die Marschstrecke des dann folgenden kleinen Werbeumzuges verläuft vom Rathausplatz über die Schüttorfer Straße, Herderstraße, Goethestraße, Lessingstraße, Schüttorfer Straße, Apotheker-Drees-Straße, Schlossstraße, Gildehauser Straße, Heeresstraße und über die Wilhelmstraße bis zum Ziel Hotel Berkemeyer.(...)