Empfehlung - Schützen in Waldseite-Hagelshoek mit 2018 zufrieden

Waldseite-Hagelshoek Erster Schriftführer Marcus Weinberg hielt in seinem Jahresbericht Rückschau auf die Vereinsaktivitäten der vergangenen zwölf Monate. Hervorzuheben war vor allem das Schützenfest, aus dem Simon Bertels mit dem 137. Schuss als Schützenkönig hervorging. Zu seiner Königin erkor er Kristin Panknin. Das Amt einer Ehrendame übernahmen Christin Albers und Erika Wenneker, zu Ehrenherren wurden Jens Panknin und Jens Wenneker ernannt. Für das leibliche Wohl sorgten Tilo Bertels sowie Insa und Michael Heddendorp als Mundschenk. Beim Kaiserschießen war Günter Wenneker mit dem 133. Schuss erfolgreich und erkor seine Ehefrau Brunhilde zur Kaiserin. Vizekönig wurde Christopher Brandt. Auch bei den weiteren Vereinsveranstaltungen war die Resonanz durchweg sehr gut. Erfolgreiche Pokalsieger waren im Laufe des Jahres Jutta Brüggemann beim Wettkampf um den Kirmes-Pokal, Jan Holke gewann den Berthold-Eylering-Pokal. Beim Tontaubenschießen in Rothenberge war Heiko Scholle erfolgreichster Schütze. In der Zweierwertung siegte Jens Wenneker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schuetzen-in-waldseite-hagelshoek-mit-2018-zufrieden-288418.html