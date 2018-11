Empfehlung - Schüleranträge in der „echten“ Bad Bentheimer Politik

Bad Bentheim Zwei Anträge aus diesem Spiel haben es inzwischen in die „echte“ Politik geschafft und standen am Montagabend auf der Tagesordnung des Jugend- und Sozialausschusses: Die Idee der Schüler ist es, an öffentlichen Orten in der Stadt Wasserspender aufzustellen, um so die Umwelt zu schonen. Wer Durst hat, muss sich keine Getränke in Plastikflaschen kaufen, sondern kann an einem der Wasserspender etwas trinken. Zwischen 5000 und 6000 Euro werden die Wasserspender voraussichtlich kosten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schuelerantraege-in-der-echten-bad-bentheimer-politik-266456.html