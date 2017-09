Empfehlung - Schüler schultern Shakespeares stürmisches Bühnenstück

Bad Bentheim. War es Tollkühnheit, als sich vor Jahresfrist die AG Darstellendes Spiel am Burg-Gymnasium an einen ganz dicken Brocken wagte? William Shakespeares Komödie „Der Sturm“ sollte es sein. Oha! Nix oha – eine glänzende Premiere war es, was die Schüler unter der Regie von Dr. Thomas Füser am Freitagabend im nicht ganz ausverkauften Forum ablieferten. Auf die Bühne kam allerdings nicht ein konventionelles Schauspiel, sondern – in Kooperation mit der Musik Akademie Obergrafschaft – eine erfrischende Form von Musiktheater.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schueler-schultern-shakespeares-stuermisches-buehnenstueck-207829.html