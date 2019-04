Empfehlung - Schüler geben Bad Bentheimer Politik Hausaufgaben auf

Bad Bentheim Es wird einen Fünf-Meter-Turm im Freibad geben, die Bürgersteige werden für Gehbehinderte abgesenkt und die Smartphones können sich in der gesamten Bentheimer Innenstadt und in der Dorfmitte Gildehaus in ein freies WLAN einwählen. All das und noch viel mehr sollte passieren, wenn es nach der Meinung der Schüler aus Bad Bentheim geht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schueler-geben-bad-bentheimer-politik-hausaufgaben-auf-290617.html