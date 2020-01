Schüler aus der Obergrafschaft bei „Jugend Musiziert“

Bad Bentheim/Schüttorf Seitdem es die Musik Akademie Obergrafschaft in Bad Bentheim und in Schüttorf gibt, nehmen deren Musikschüler auch an dem Wettbewerb „Jugend Musiziert“ teil. Für die private aber gemeinnützige Musikschule ist das eine Besonderheit da sie nicht wie andere öffentliche Musikschulen der Umgebung besondere Fördermittel für Zusatzfächer, Ensemblestunden oder Talentförderung erhält. Somit wird die Begleitung und Vorbereitung der Musikschüler zum einen mit den knappen eigenen Mitteln und zum anderen durch ein überdurchschnittliches Engagement von einzelnen Lehrkräften ermöglicht.

So haben auch dieses Jahr Ende Januar einige Musikschüler der Musik Akademie Obergrafschaft am Regionalwettbewerb des Wettbewerbes „Jugend Musiziert“ in Lingen teilgenommen. Dort spielen Schüler aus dem Landkreis Emsland und der Grafschaft Bentheim vor. Die Schüler aus der Obergrafschaft erreichten keine Weiterleitung zum niedersächsischen Landeswettbewerb im März in Hannover. „Aber sowohl die Musik Akademie als auch Lehrer und Schüler waren sehr zufrieden mit den erreichten Ergebnissen, der guten Zusammenarbeit und dem Feedback der Jury“, heißt es in einem Pressebericht.

Im Fach Drum-Set (Pop) in der Altersgruppe II bekam Tom Weusmann einen 2. Preis mit 20 Punkten. Sein Dozent ist Kris Lucas.

Im Fach Streicher Ensemble, gemischte Besetzung in der Altersgruppe II erhielten Thomas Janse aus Bad Bentheim, Lotta Petrarca aus Isterberg und Elin Kraft aus Schüttorf einen 2. Preis mit 20 Punkten. Ihre Dozentin ist Els Hoekstra.