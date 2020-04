Schreibwaren-Firma spendet Schutzmaterial an Arztpraxen

Bad Bentheim Die in Bad Bentheim ansässige Firma Stylex Schreibwaren GmbH möchte in der Corona-Krise ihren Beitrag leisten und spendet fast 1000 FFP3-Masken an Arztpraxen in der Grafschaft Bentheim. „Bei dem Gedanken daran, dass Ärzte in Praxen und Kliniken mangels ausreichender Ausrüstung ungeschützt ihrer täglichen – für uns alle so wichtigen – Arbeit nachgehen, wird mir angst und bange“, sagt Sönke Carstensen, Geschäftsführer bei Stylex. „Und dass es unseriöse Kaufleute gibt, die aus dieser schrecklichen Situation Profit schlagen wollen und Masken zu überteuerten Preisen verkaufen, macht mich wütend“, so Carstensen weiter. „Dank der weltweiten sehr guten, oft fast familiären Beziehungen zu Lieferanten und Geschäftspartnern ist Stylex in der Lage, einen kleinen Beitrag in der derzeitigen Situation zu leisten.“

Die Masken der Schutzklasse FFP3 werden an 60 Praxen in der Grafschaft Bentheim verteilt. „Diese Aktion soll ein kleiner solidarischer Beitrag sein und die Helfer in die Lage versetzen, ihre Arbeit sicher ausführen zu können. Des Weiteren ist dies ein Zeichen der tiefen Dankbarkeit des Unternehmens an alle Helfer für ihren überaus engagierten und kompetenten Einsatz zum Wohle der Menschen in unserer Region“, heißt es von der Firma in einer Pressemitteilung.