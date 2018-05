Empfehlung - Schock nach Unfall mit Löschfahrzeug in Bentheim sitzt tief

Bad Bentheim. Den Anblick, wie das Löschgruppenfahrzeug „LF 20“ am Sonntagnachmittag auf der Seite in der Zufahrt zum Bentheimer Feuerwehrhaus liegt, werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nicht vergessen. Mit Blaulicht rücken die Feuerwehrmänner zu einem Routineeinsatz aus. In der ersten Kurve hinter dem Feuerwehrhaus gerät das 15-Tonnen schwere Fahrzeug außer Kontrolle. Das „LF 20“ prallt gegen einen Bordstein und kippt auf die Beifahrerseite.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schock-nach-unfall-mit-loeschfahrzeug-in-bentheim-sitzt-tief-235225.html