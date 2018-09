Schmuggler mit 70 Beuteln Kokain im Bauch geschnappt

Schüttorf Einen „Bodypacker“ hat das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim in der vergangenen Woche geschnappt. Der 43-jährige Drogenschmuggler hatte 70 Beutel Kokain im Wert von etwa 35.000 Euro geschluckt und wollte so die Drogen über die Grenze schmuggeln. „Er war am 6. September gegen 22.40 Uhr über die Autobahn 30 mit seinem in Tschechien zugelassenen Wagen in das Bundesgebiet eingereist und wurde an der Anschlussstelle Schüttorf-Nord durch das deutsch-niederländische Polizeiteam gestoppt“, berichtet das Polizeiteam am Montag. Die Beamten wurden bei der genannten Route des Autofahrers stutzig: „Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann offenbar am selben Tag von Prag nach Amsterdam aufgebrochen war. Offenbar hatte er sich dort nur kurz aufgehalten, war er doch abends schon wieder auf der Heimreise in die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Weil der Fahrer nicht nachvollziehbar erklären konnte, warum seine weite Reise in die Niederlande schon nach so kurzem Aufenthalt wieder endete, sahen sich die Beamten das Fahrzeug näher an.“

Drogenrückstände gefunden

Obwohl in dem Auto kein Rauschgift gefunden wurde, konnten mit einem Schnelltest Rückstände von Kokain in dem Auto nachgewiesen werden. Ein zusätzlicher Urintest bei dem 43-Jährigen verlief ebenfalls positiv. Diverse Magenmedikamente und andere Hilfsmittel verstärkten den Verdacht der Beamten, dass er die Drogen in seinem Körper als sogenannter „Bodypacker“ schmuggelt. Bei der radiologischen Untersuchung in einer Klinik wurden schließlich die geschluckten Beutel mit Kokain mittels einer Computertomografie sichtbar. 70 Schluckbehälter mit insgesamt 500 Gramm Kokain wurden „nach und nach über den natürlichen Weg ausgeschieden“.

Der 43-jährige Nigerianer wurde noch im Krankenhaus festgenommen und vor Ort für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenhandel einen Verkaufspreis von ca 35.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter am Freitag Haftbefehl gegen den 43-Jährigen. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Beim „Bodypacking“ werden die Betäubungsmittel zum Zweck der Beförderung in speichel- und magensäureresistente Beutel portioniert und geschluckt. Platzt eines dieser Behältnisse im Magen, besteht akute Gefahr für das Leben des Körperschmugglers.