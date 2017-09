Schmuggel: Ecstasy-Tabletten statt Schokolade oder Chips

Die Bundespolizei in der Grafschaft Bentheim hat am Mittwochvormittag einen Drogenschmuggler festgenommen. Der 26-Jährige war aus den Niederlanden kommend als Beifahrer in einem PKW über die Autobahn 30 in das Bundesgebiet eingereist.