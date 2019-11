Empfehlung - „Schieb an“ – Die Weihnachtspyramide dreht sich wieder

Bad Bentheim Nachtwächter Johannes Thier und Bürgermeister Dr. Volker Pannen setzten sie mit einem kräftigen „Schieb an!“ in Bewegung – im Beisein von „Burggespenst Witte Jüffer“ und dem „Burgfräulein“, die wie der Nachtwächter zu den Figuren der Pyramide gehören. Die Partnerstadt Wolkenstein hatte die 6,20 Meter hohe Pyramide vor zehn Jahren den Bad Bentheimern geschenkt. Wegen dieses „runden Geburtstages“ hatten sich die Organisatoren in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine Video-Liveschaltung in die Partnerstadt. Moderiert wurde das Gespräch von Ordnungsamtsleiter Heinz-Gerd Bökenfeld. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/schieb-an-die-weihnachtspyramide-dreht-sich-wieder-331810.html