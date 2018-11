Empfehlung - Sanierungsarbeiten an Gildehauser Lukasmühle haben begonnen

Gildehaus Die Sanierungsarbeiten an der Gildehauser Lukasmühle sind inzwischen in vollem Gange. Das alte Gemäuer ist derzeit in ein Baugerüst gehüllt. Schwerpunkt der Sanierung wird das Dach sein, das nach Abschluss der Arbeiten zu Beginn des kommenden Jahres eine begehbare Aussichtsplattform erhalten soll. 77.600 Euro sind für die Arbeiten am Gebäude und etwa 36.700 Euro für die Außenanlagen veranschlagt. Voraussichtlich 53 Prozent der Kosten werden durch die Dorferneuerung gefördert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sanierungsarbeiten-an-gildehauser-lukasmuehle-haben-begonnen-265246.html