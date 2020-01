Empfehlung - Sanierung Nordhorner Weg liegt im Zeitplan

Gildehaus Seit Oktober des vergangenen Jahres laufen die Bauarbeiten in Gildehaus auf dem Nordhorner Weg. Die Straße wird für etwa 2,5 Millionen Euro ausgebaut. „Es läuft alles planmäßig“, so Britta Kwakkel von der Stadt Bad Bentheim. Mitte Februar wird der neue Rahmendurchlass für die Durchleitung der Flächenbecke geliefert, Ende Februar sollen die Arbeiten daran fertig sein. Auf der Straße ist der erste Schotter bereits eingebracht, im Frühjahr beginnen die Asphaltierungsarbeiten im ersten Bauabschnitt. Britta Kwakkel geht davon aus, dass die gesamte Sanierung bis Ende des Jahres beendet sein wird. „Wir hatten bislang keine wetterbedingten Ausfälle, das kommt uns zu Gute“, so Kwakkel. Auch in Sachen Ausbau Klosterstraße gibt es Neuigkeiten: Die Arbeiten sollen Mitte Februar starten, so Britta Kwakkel. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sanierung-nordhorner-weg-liegt-im-zeitplan-341362.html