Empfehlung - Sanierung des Gildehauser Kirchengeländes abgeschlossen

Gildehaus Nach 14-monatiger Bauzeit ist das Außengelände der reformierten Kirche in Gildehaus fertig. Mitte Juli vergangenen Jahres hatten die Arbeiter damit begonnen, den Bereich rund um die Kirche und das Gemeindehaus an der Dorfstraße barrierefrei zu gestalten. Das historische Sandsteinpflaster ist dazu komplett aufgenommen worden. Stolperfallen durch Höhenunterschiede von mehreren Zentimetern gehören der Vergangenheit an. Die Wege sind neu gestaltet, mit rotem Klinker gepflastert und verbreitert worden. Wer den leicht ansteigenden, stufenfreien Weg von der Dorfstraße in Richtung Kirche nimmt, findet sich auf einem neu gestalteten, runden Platz vor dem Eingangsbereich wieder, der von einer neuen Sandsteinmauer in Richtung des Kirchturms abgeschlossen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sanierung-des-gildehauser-kirchengelaendes-abgeschlossen-319328.html