Empfehlung - Sandsteinmuseum und Stiegen AG suchen Fotos und Geschichten

Bad Bentheim Das Bentheimer Sandsteinmuseum plant in Zusammenarbeit mit der Stiegen AG eine Ausstellung zu dem Thema „Stiegen in Bad Bentheim“. In diesem Zusammenhang wünscht sich das Team auch die Unterstützung privater Personen. Es besteh großes Interesse an alten Aufnahmen beziehungsweise Bildern, die einen Bezug zu den rund 60 alten Stiegen in Bad Bentheim haben. Auch alte Geschichten über die Bentheimer Stiegen bedeuteten eine willkommene Ergänzung zur Ausstellung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sandsteinmuseum-und-stiegen-ag-suchen-fotos-und-geschichten-345773.html