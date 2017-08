Sandsteinmuseum stimmt auf Stadtschützenfest ein

gn Bad Bentheim. Zum Bad Bentheimer Stadtschützenfest kann ab Dienstag, 15. August, bis Sonntag, 17. September, in Erinnerungen geschwelgt werden. Das Sandsteinmuseum zeigt sowohl einen kurzen Film über das letzte Schützenfest 2011, sowie eine Bilderfolge von vergangenen Schützenfesten ab 1922. Dazu gibt es Informationen über die Geschichte des Schützenfestes, sowie weitere Bilder von den Bögen 2011, wie das Museum mitteilte. Die Ausstellung mit Skulpturen des Nordhorner Künstlers Jo Klose sie also nur noch bis Sonntag, 13. August, zu sehen. Das Museum in der Funkenstiege 5 (Schlosspark) ist täglich, außer montags, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

