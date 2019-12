Empfehlung - Sandsteinmuseum seit 20 Jahren eine Attraktion für Besucher

Bad Bentheim Erst vor kurzem haben der Multitouch-Tisch und das Wanddisplay Einzug in das Bad Bentheimer Sandsteinmuseum gehalten. Die beiden digitalen Neuerrungenschaften verkörpern den Generationswechsel im Museum. Vor dreieinhalb Jahren hat Gründerin Liesel Schmidt den Vorsitz an Elisabeth vor der Straße übertragen. Beide Frauen bedankten sich während der Feier zum 20-jährigen Bestehen am Sonntag bei ihrem ehrenamtlichen Team und allen Unterstützern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sandsteinmuseum-seit-20-jahren-eine-attraktion-fuer-besucher-332655.html