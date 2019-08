Empfehlung - Sandsteinmuseum rüstet sich für die Zukunft

Bad Bentheim Das Sandsteinmuseum in Bad Bentheim feiert in diesem Jahr den 20. Geburtstag. Das haben die Verantwortlichen zum Anlass genommen, einige Veränderungen in Angriff zu nehmen, die das Museum fit für die Anforderungen der Zukunft machen sollen. Digitalisierung ist das große Thema.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sandsteinmuseum-ruestet-sich-fuer-die-zukunft-312084.html