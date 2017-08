Empfehlung - Sandsteinmuseum blickt in Stadtschützenfestgeschichte

sus Bad Bentheim. Auch, wenn ihr Terminkalender derzeit vollgepackt ist ohne Ende: Am Sonntag statteten die beiden Kapitäne der vereinigten Offizierkorps Holger Walles („Kapitän der Jungen“) und Hermann-Josef Veenker („Kapitän der Alten“) dem Bad Bentheimer Sandsteinmuseum einen Besuch ab. Der Grund: Dort ist zurzeit eine Sonderausstellung über die mehr als 400-jährige Tradition des Bentheimer Stadtschützenfestes zu sehen. Viele Fotos, ein Video-Film über das Fest vor sechs Jahren und ein historischer Rückblick machen anschaulich, was es mit dem Stadtschützenfest in der Burgstadt auf sich hat. Das ist schon direkt am Eingang, den ein Bogen mit roten und gelben Röschen ziert, zu sehen. Dazu gesellen sich im Inneren des Sandsteinmuseums passend zwei Schaufensterpuppen in Schützenfest-Ornat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sandsteinmuseum-blickt-in-stadtschuetzenfestgeschichte-205427.html