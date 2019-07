Empfehlung - „Salaputia Brass“ spielt auf der Burg Bentheim

Bad Bentheim Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Grafschafter Kreissparkasse sind die Niedersächsischen Musiktage erstmals seit 2010 wieder in der Grafschaft vertreten. Zum Jubiläum und darüberhinaus engagieren sich über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 30 Aktionen sozial, so der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Hubert Winter. Um auch der Grafschaft etwas zurückzugeben, wird das Konzert von „Salaputia Brass“ eines von vielen Höhepunkten, die sich die Sparkasse anlässlich des Jubiläums überlegt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/salaputia-brass-spielt-auf-der-burg-bentheim-305476.html