Empfehlung - Saison auf der Freilichtbühne endet mit Blitz und Donner

Bad Bentheim Mehr als 1200 Zuschauer ließen sich am späten Samstagabend auf der Felsenbühne in den Bentheimer Bergen von Peter Pan, Wendy, der Fee Tinkerbell und all den Kindern, Piraten und Indianer in Nimmerland verzaubern – stimmungsvoll in Szene gesetzt von zahllosen Kerzen, Fackeln und Leuchten. Kaum hatten sich die sichtlich gerührten Schauspieler zum verdienten Schlussapplaus verbeugt, setzte ein heftiges Gewitter ein, das sich zuvor schon mit Wetterleuchten angekündigt hatte. Das spektakuläre Feuerwerk zum Abschluss konnte dennoch abgebrannt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/saison-auf-der-freilichtbuehne-endet-mit-blitz-und-donner-316255.html