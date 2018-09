Empfehlung - Rosacea-Medikamentenstudie an der Fachklinik Bad Bentheim

Bad Bentheim Dass Christopher Niermann an der Hautkrankheit Rosacea leidet, war ihm lange Zeit nicht bewusst. Schließlich waren die Pusteln auf seinen Nasenflügeln mal besser, mal schlimmer. „Ich dachte, das es vielleicht eine Sonnenallergie ist. Es wird nämlich schlimmer, wenn ich länger in die Sonne gehe“, berichtet Niermann. In solchen schlimmeren Phasen können die kleinen Stippen in seinem Gesicht brennen oder jucken – fast so wie Sonnenbrand. Rosacea-Patienten, wie Christopher Niermann, leiden unter starken Rötungen der Haut mit Schwellungen im Gesicht. Es gibt verschiedene Stufen und Ausprägungen des Hautleidens. Eine Maximalvariante der Krankheit ist die „Knollnase“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/rosacea-medikamentenstudie-an-der-fachklinik-bad-bentheim-249096.html