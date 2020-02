Empfehlung - Rolf Sawatzki stellt Biografie im Museum am Herrenberg vor

Bad Bentheim Den Zweiten Weltkrieg hat er als Kind im Ruhrgebiet und später im Münsterland miterlebt. Anschließend arbeitet er im Bergbau in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen, später studiert er Maschinenbau und Bergbaukunde, ist Mitbegründer der Semcoglas-Gruppe, einem der größten Hersteller von Isolierglas in Deutschland, stiftet der Stadt Bad Bentheim das Museum am Herrenberg mit seiner Sammlung niederländischer Meister, hat ein Kinderheim in Bolivien gebaut und aktuell entsteht ein Heim für Mädchen in Indien in Kooperation mit dem Verein „Zukunft entwickeln" aus Bad Bentheim.