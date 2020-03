Rock-Konzert und Disco im Treff 10 in Bad Bentheim

Bad Bentheim Am Samstag, 21. März, lädt das Kulturforum Bad Bentheim zum „Rock in den Frühling“ im Treff 10 an der Kirchstraße 10 in Bad Bentheim ein. „Viele unserer Gäste wünschten sich einmal wieder eine richtige Tanzparty. Deshalb bieten wir erstmalig eine Kombination aus Live-Musik und Disco an“, teilen die Veranstalter mit. Nach längerer Spielpause und intensiver Probenarbeit präsentiert sich Banda Rocka erstmalig in neuer Formation auf der Bühne. Dabei bleibt die Band ihrem Motto treu, eigene Interpretationen ikonischer Rock-, Pop- und Blues-Songs aus dem reichen Fundus der letzten 50 Jahre Musikgeschichte zu spielen. Vor und nach dem Live-Konzert (Beginn gegen 21.30 Uhr) legt DJ Lubo alles auf, was das Herz und das Tanzbein bewegt. Musikwünsche aus dem Publikum sind willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.