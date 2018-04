Empfehlung - Ritter, Gaukler und Händler im Bentheimer Schlosspark

gn Bad Bentheim. Ganz in Schwarz kommt er auf seinem temperamentvollen Ross angestürmt: Der dunkle Ritter der Finsternis will das Turnier gewinnen. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. Das ist der Plot der Ritterfestspiele in Bad Bentheim. Das bunte Volk von Akrobaten, Gauklern, Händlern und Spielleute wird wieder den Schlosspark unter der Burg vom 28. April bis 1. Mai in einen mittelalterlichen Tummelplatz mit Heerlager, Mittelaltermarkt und großen Ritterturnieren verwandeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ritter-gaukler-und-haendler-im-bentheimer-schlosspark-231108.html