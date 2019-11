Empfehlung - Restaurant Keilings freut sich auf ein Wiedersehen

Bad Bentheim Die Stühle, auf denen vor Kurzem noch die Gäste saßen, stehen an der Wand aufeinandergestapelt. Die Bar ist leer, zu trinken gibt es nur noch stilles Wasser – Aufbruchstimmung. So lässt sich die Situation im Zwei-Sterne-Restaurant Keilings an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim wohl am besten beschreiben. Nach zehn Jahren schließen Gina Duesmann und Lars Keiling ihr Restaurant, Grund dafür sind Streitigkeiten mit dem Verpächter. Es ist zwar ein Abschied, doch nach einer Erholungspause wollen sie einen Neustart im Frühjahr oder Sommer 2020 wagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/restaurant-keilings-freut-sich-auf-ein-wiedersehen-327265.html