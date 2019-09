Empfehlung - Regen und Sturm verhindern Gildehauser Back- und Mühlenfest

Gildehaus Wegen schlechten Wetters konnte das Back-und Mühlenfest in Gildehaus in diesem Jahr nicht stattfinden. Geplant war das Fest für den gestrigen Sonntag. Wetterprognosen hatten jedoch bereits am Sonnabend einen stürmischen und regnerischen Tag angekündigt. So sah sich der Veranstalter, der Verkehrs- und Verschönerungsverein Gildehaus (VVV), genötigt, das Fest abzublasen. Hans-Günther Benz, Vorsitzender des VVV erklärte: „Es ist sehr schwer, eine solche Veranstaltung abzusagen.“ Am Vortag sei noch mit aller Kraft versucht worden, die möglichen Besucher über den Ausfall zu informieren. Durch soziale Medien sei die Nachricht sehr schnell verbreitet worden, so Benz. „Die Gildehauser sind durch die Vereinslandschaft sehr vernetzt, so ging das wirklich schnell.“ Nachgeholt wird das Back- und Mühlenfest in diesem Jahr nicht mehr, allerdings wird laut Benz versucht, einige der geplanten Stände und Aktivitäten beim Gildehauser Weihnachtsmarkt unterzubringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/regen-und-sturm-verhindern-gildehauser-back-und-muehlenfest-321233.html