Rege Beteiligung an Blutspende- und Typisierungs-Aktion

Nordhorn/Bad Bentheim Über eine sehr gute Beteiligung von 420 Schülerinnen und Schüler konnten sich die Veranstalter der Blutspendenaktion in den Berufsbildenden Schulen in Nordhorn freuen. Am 11. und 12. Februar wurden wie in den Vorjahren ein Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes und zugleich eine Typisierungsaktion der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) angeboten. Die Aktion wurde durch Michael Weckenbrock, Abteilungsleiter an den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen und die Schülervertretungen der drei Berufsbildenden Schulen, Gewerbliche Berufsbildende Schulen (GBS), Kaufmännische Berufsbildende Schulen (KBS) und Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales (BBS G+S), organisiert, die über eine erfreulich wachsende Teilnahme berichten konnten. Die Schülervertretungen der drei Berufsbildenden Schulen unterstützen seit 16 Jahren tatkräftig und mit hohem Engagement die jährlich stattfindende Aktion und animieren die Schülerinnen und Schüler, Blut zu spenden und sich nun auch für die Bekämpfung von Leukämie typisieren zu lassen.

Der Lionsclub Grafschaft Bentheim unterstützt die Aktion wie im Vorjahr durch die Übernahme der Kosten für die Typisierung. Clubpräsident Dr. Kai Hellendoorn und Vizepräsident Christian Hempen überreichten während der Aktion einen symbolischen Scheck über 4800 Euro.