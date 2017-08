Empfehlung - Rathausplatz:Investor stellt Montag überarbeitete Pläne vor

Bad Bentheim. Die politische Sommerpause in Bad Bentheim endet am Montag um 19.30 Uhr mit einer Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Energie. Die Tagesordnung verspricht Spannung, denn unter Punkt neun ist das Thema Bebauung östlich des Rathauses gelistet. Glaubt man den Bekundungen der Fraktionen aus der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause am 19. Juni (die GN berichteten), dann besteht Hoffnung, dass bei dem Bauvorhaben nun endliche Fakten geschaffen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/rathausplatzinvestor-stellt-montag-ueberarbeitete-plaene-vor-202586.html