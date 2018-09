Empfehlung - Rassegeflügelzuchtverein lädt zur 29. Gildehauser Schau

Gildehaus Rund 60 Aussteller zeigen in Gildehaus über 510 hochrassige Zwerghühner, die hauptsächlich von Züchtern aus der Grafschaft, dem norddeutschen Raum und dem benachbarten Westfalen kommen. Darunter befinden sich viele Züchter, die erstmals in Gildehaus ausstellen. Die Ausstellungsleitung liegt in den Händen des Vorsitzenden Detlef Sackbrook und des Vorstandsmitglieds Ortwin Dobben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/rassegefluegelzuchtverein-laedt-zur-29-gildehauser-schau-257212.html