Raser zündete Blitzer in Gildehaus an

hi. Gildehaus Mitten in der Nacht stand am 18. August der Starenkasten auf der Baumwollstraße in Höhe der Autobahnbrücke in Flammen. Wie die Polizei jetzt meldet, wurde der Blitzer von einem Autofahrer in Brand gesteckt. Der Mann aus Gronau ist zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Baumwollstraße unterwegs gewesen und geblitzt worden. Um das von der Anlage geschossene Beweisfoto seines Vergehens zu vernichten, kehrte der Verkehrssünder mit zwei Freunden in der Nacht zum Blitzer zurück. Die Männer übergossen die Radaranlage mit Benzin aus einem Kanister und zündeten sie an. Die Feuerwehr Gildehaus konnte das Feuer wenig später löschen. Den vom mutmaßlichen Täter erhofften Erfolg hatte seine Aktion nicht. Die aufgenommenen Fotos sind der Polizei zufolge durch das Feuer nicht vernichtet worden. Gegenüber der Polizei macht der Tatverdächtige bislang keine Angaben. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird durch den Landkreis Grafschaft Bentheim auf etwa 5000 Euro beziffert..

Karte