Empfehlung - Rad- und Wanderrouten sollen besser ausgeschildert werden

Bad Bentheim „Schluss mit dem Schilderwald und verwirrenden Wegweisern im Bentheimer Wald und an den Rad- und Wanderwegen rund um die Kurstadt.“ – Das ist das Ziel, das sich der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Bad Bentheim in enger Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Tourismus der Stadt gesetzt hat. Beide begrüßen ausdrücklich das Knotenpunktsystem, das der Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT) im gesamten Landkreis installieren will. Unterstützt wird das Projekt mit LEADER-Mitteln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/rad-und-wanderrouten-sollen-besser-ausgeschildert-werden-346669.html