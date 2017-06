Qualmender Topf ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein auf dem Herd vergessener Topf hat die Feuerwehr Bad Bentheim am Freitag gegen 3.40 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wasserturm ausrücken lassen. Es gab keine Verletzten. Der Einsatz konnte rasch beendet werden.