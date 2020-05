Probegolfen in Bad Bentheim am 9. Mai

Bad Bentheim Am Samstag, 9. Mai, sowie an jedem zweiten Samstag lädt der Golfclub Euregio Bad Bentheim alle, die den Golfsport für sich entdecken möchten, von 10 bis 12 Uhr auf seine Anlagen Am Hauptdiek 8 im Sieringhoek ein. Unter fachkundiger Anleitung des Golflehrers Chris Carter und des Trainers Wil Groenen können Interessierte ihre ersten Golfversuche unternehmen. Ein „Putt-Wettbewerb“ rundet das Programm ab. Der Golfclub empfiehlt Sportschuhe und bequeme Kleidung sowie gegebenenfalls einen Mund-Nase-Schutz und bittet um Anmeldung unter Telefon 05922-9044310 oder per E-Mail an info@golfclub-euregio.de.