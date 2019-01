Prinzessin Elna-Marget bei Vox: „Babyshower“ und Ehetherapie

„Wir sind eine ganz normale Familie in einem größeren Haus“, erklärt Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt in der Fernsehsendung „6 Mütter“. In dem TV-Format gewährt die zweifache Mutter einen Blick hinter die Tore von Schloss Burgsteinfurt.