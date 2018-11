Empfehlung - Premiere: Spielmannszug und Stadtkapelle spielen gemeinsam

Samern Sie eröffneten das Gemeinschaftskonzert mit dem Lied „Schön ist die Jugend“. Flott ging es beim Spielmannszug mit „Tijuana Taxi“ weiter. Nach der „Universal Band Collection“ von der Stadtkapelle gab Suddendorf den alten Marschklassiker „Wien bleibt Wien“ zu Gehör. Bei „James Bond 007“ ließ Ivo Weijmans, Dirigent der Stadtkapelle, den Facettenreichtum des Blasorchesters erklingen. Moderator Gerd Niemeyer kündigte den Jugendspielmannszug an. Mit der „Ponykutschfahrt“ und „die Karawane“ zeigten die Jugendlichen des Spielmannszuges unter der Leitung von Simon Fischer ihr Können. Nach der Pause spielten die „Castle Kids“, das Jugendorchester der Stadtkapelle, „Shut up and dance“ und den Klassiker von Deep Purple „Smoke on the Water“. Da es leider einige Ausfälle bei den „Castle Kids“ gab, wurden sie durch die Stadtkapelle unterstützt. Thorsten Slüter dirigierte den Spielmannszug präzise durch den „Colonel Bogey“. Nach dem Tina-Turner-Hit „Proud Mary“ gab der Spielmannzug den „Soundtrack from Robin Hood“ zum Besten. Spätestens hier wurde den Zuhörern bewusst, dass nicht nur Marschmusik zum Repertoire des Spielmannszuges gehört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/premiere-spielmannszug-und-stadtkapelle-spielen-gemeinsam-264831.html